Коронавирус в Азербайджане: 1 052 случая заражения, 4 607 человек вылечились

В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 1 052 новый случая заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 4 607 человек вылечились и были выписаны домой.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 34 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено в общей сложности 217 636 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 180 295 пациентов вылечились, 2 609 - скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 34 732.