Ученые заявили о новом опасном последствии COVID-19

Американские ученые обнаружили, что у переболевших коронавирусом длительное время наблюдается нарушение клеточного иммунитета, которое может привести к вторичным инфекциям или препятствовать развитию полноценной защиты против COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation, передает РИА Новости.

Специалисты из Университета Алабамы в Бирмингеме провели наблюдательное исследование, целью которого было выяснить, как меняется клеточный иммунный ответ у пациентов, переболевших COVID-19. Для этого они взяли образцы крови у 46 человек, которым потребовалась госпитализация, и у 39 лечившихся дома. Из образцов ученые выделили определенные подмножества иммунных клеток и проанализировали их поверхностные маркеры. Данные сравнивали со здоровыми людьми из контрольной группы.

Выяснилось, что у многих переболевших COVID-19 иммунные клетки истощены инфекцией. Кроме того, истощенные иммунные клетки хуже сопротивляются вторичным инфекциям и препятствуют развитию полноценного защитного иммунитета к COVID-19.

Авторы исследования отмечают, что данную информацию необходимо учитывать при разработке и модификации вакцин и методов лечения коронавируса, а также при интерпретации иммунных ответов, генерируемых участниками испытаний вакцин-кандидатов.