Партия Саргсяна исключила диалог с Пашиняном
Накануне в штаб-квартире Республиканской партии Армении под председательством экс-президента Сержа Саргсяна прошло заседание исполнительного органа партии, сообщают Новости Армении со ссылкой на пресс-службу РПА.
На заседании было отмечено, что участие Республиканской партии Армении в каких-либо политических обсуждениях с действующим режимом исключено. Краеугольным камнем в деле восстановления государства является немедленная отставка действующего правительства, заявили в РПА.