СМИ узнали об отказе Пенса пересматривать итоги выборов в США

Действующий вице-президент США Майк Пенс не стал присоединяться к попытке конгрессмена-республиканца Луи Гомерта пересмотреть итоги президентских выборов, сообщает газета The Hill со ссылкой на адвокатов Гомерта.

Ранее Гомерт обратился в суд штата Техас с иском против Пенса. Конгрессмен утверждает, что у вице-президента есть право определять, какие члены коллегии выборщиков будут учитываться при утверждении результатов голосования коллегии, указано в сообщении.

«В иске, по сути, содержится просьба к суду предоставить Пенсу 6 января полномочия отменить результаты в колеблющихся штатах, таких как Аризона», – отмечает издание.

По данным СМИ, адвокаты Гомерта заявили, что связывались с Пенсом перед подачей иска, однако какое-либо соглашение с ним по данному вопросу не было достигнуто.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.