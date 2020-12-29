МВД обратилось к жителям Азербайджана

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось в канун новогодних праздников с призывом к населению не забывать об опасности, связанной с пандемией коронавируса, воздержаться от массовых собраний, во много раз повышающих риск инфицирования вирусом, соблюдать требования самоизоляции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В сообщении отмечается, что нельзя допускать таких нарушений, как массовые собрания или проведение шествий: «В противном случае против нарушителей требований, связанных с ужесточенным особым карантинным режимом, будут приняты соответствующие меры».