Состояние Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом, остается в стабильно тяжелом состоянии без ухудшения, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.
Отрицательной динамики у артистки не наблюдается.
Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря после заражения коронавирусом и недели самостоятельного лечения. Актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.