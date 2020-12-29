Фараджов организовал в Баку бизнес по продаже разрешений на выход из дома

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате проведенной сотрудниками полиции операции задержаны лица, которые на основании ложных данных и документов регистрировали граждан на портале icazə.e-gov.az, тем самым создали условия для их свободного прохождения через специальные карантинные посты на территории страны.

В ходе предварительного расследования было установлено, что гражданин Байрам Фараджов зарегистрировал на портале разрешений в общей сложности 974 человека в качестве работников ООО, которое в данный момент не осуществляет деятельность.

Еще два человека, которые помогали Байраму Фараджову в этом деле, были выявлены и доставлены в управление полиции.

Члены группы регистрировали граждан на портале icazə.e-gov.az на основании поддельных документов за 50-150 манатов.

В ходе расследования было установлено, что зарегистрированные лица не занимались деятельностью, указанной на портале, и их разрешения были аннулированы. В связи с указанными фактами продолжаются соответствующие расследования и оперативно-розыскные мероприятия.