Cегодня Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило семьям шехидов и лицам, ставшим инвалидами в связи с защитой территориальной целостности страны, около 60 частных домов в регионах.

Как сообщили в haqqin.az в пресс-службе министерства, обеспеченные новыми частными домами семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили удовлетворение усилением работы в области повышения их социального обеспечения в победном 2020 году. Была выражена уверенность в том, что под руководством президента Ильхама Алиева наш народ и государство в будущем добьются новых побед.

В этом году семьям шехидов и инвалидам войны передано 1450 квартир и частных домов. В ближайшие дни в ряде регионов будут предоставлены новые частные дома. Всего на сегодняшний день жильем обеспечено более 9100 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны. При этом в 2020 году полностью реализована программа предоставления 400 автомобилей инвалидам войны и приравненным к ним лицам.

В целом, несмотря на ограничения в связи с пандемией, были обеспечены успешная реализация и дальнейшее расширение всех программ социальной защиты и активной занятости, запланированные на 2020 год, а также устойчивость социальных выплат. В дополнение во время пандемии был реализован пакет социальной поддержки. Масштабные меры социальной поддержки реализуются и в послевоенный период.