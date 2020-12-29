Власти Британии ужесточают ограничения из-за COVID-19
Правительство Великобритании вводит максимально жесткие ограничения по коронавирусу на большей части территории страны.
Как пишет Sky News, три четверти населения Англии (44 миллиона человек) будут жить «в условиях строжайших ограничений».
Четвертый уровень ограничений вводится с 31 декабря, также часть регионов перейдет на третий уровень ограничений.
Отмечается, что такое решение приняло правительство после того, как число выявленных случаев коронавируса достигло нового максимума — 53 135.