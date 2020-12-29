Посол Гросс вспомнил о дружбе Франции и Азербайджана

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Захари Гросс поздравил азербайджанский народ. Как сообщает сайт посольства Франции в Азербайджане, посол пожелал всем посвятить 2021 год здравоохранению, а также свободе и взаимопониманию.

Он отметил, что на Кавказе между Азербайджаном и Арменией произошла война, в результате погибли несколько тысяч человек: «Я склоняю голову перед их семьями и их близкими. Многие критиковали Францию за дружественные отношения с Арменией. Но Франция также является другом Азербайджана. Это совместимые понятия. И меня впечатлили искренние слова французов, выразивших сочувствие по всем погибшим, независимо от национальности, и усилия французских хирургов, которые добровольно вызвались лечить раненых в Бакинской больнице №1».

Посол отметил, что Франция желает стабильности и процветания Кавказа, а также независимости и территориальной целостности государств региона, поэтому и приветствовала прекращение военных действий 9 ноября.

По словам дипломата, сейчас для того, чтобы построить лучшее будущее, нужно работать во имя мира, устраняя ненавистнические высказывания и осуществляя поиск возможностей для сотрудничества.