Посылки из-за рубежа можно будет декларировать на электронном портале

C 1 января заказанные из-за рубежа посредством международных почтовых пересылок и компаний посылки можно будет задекларировать на портале Госкомтаможни e.customs.gov.az.

Напомним, что с 1 января станет обязательным таможенное декларирование заказов из-за рубежа совершенных физическими лицами посредством международных почтовых посылок и компаний.

Для того, чтобы сделать процедуру декларирования более доступной, помимо мобильного приложения Smart customs, процедуру можно совершить и через портал e.customs.gov.az.

Воспользоваться услугой можно будет войдя в раздел «Упрощенная декларация – электронная торговля» на главной странице портала.