Джонсон подписал соглашение по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit. Об этом сообщил британский канал Sky News.
Джонсон назвал соглашение «началом прекрасных отношений между Великобританией и нашими друзьями и партнерами в Европейском союзе».
Ранее стало известно, что власти Британии и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках выхода Соединенного Королевства из ЕС. Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря.