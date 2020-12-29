Китай заподозрили в сотворении гостайны из коронавируса

Китай заподозрили в сотворении гостайны из исследований о происхождении коронавируса. Свое расследование провели журналисты из Associated Press.

Они заверяют, что перед публикацией исследования о вирусе проверяет специальная комиссия при китайском правительстве. По данным агентства, Пекин выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, которые изучают происхождение коронавируса.

Согласно внутренним документам, 24 февраля в стране были введены новые процедуры утверждения публикации в соответствии с «важными инструкциями» президента Китая Си Цзиньпина. В других уведомлениях персоналу предписывалось не передавать какие-либо данные, образцы или другую информацию, связанную с коронавирусом, сторонним учреждениям или отдельным лицам, отмечает AP.

«Сегодня пещеры, которые когда-то исследовали ученые, находятся под пристальным наблюдением властей», — говорится в материалах агентства. Речь идет о местах обитания летучих мышей, которые предположительно являются разносчиками вируса. Также журналисты отметили, что агенты госбезопасности КНР отслеживали группу AP и не позволяли им посещать пещеру, где исследователи в 2017 году определили виды летучих мышей, ответственные за атипичную пневмонию.