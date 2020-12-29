Лавров и Айвазян обсудили сотрудничество Москвы и Еревана

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили в среду по телефону вопросы двусторонней и региональной повестки дня, подтвердили настрой на сохранение высокой интенсивности сотрудничества, говорится в сообщении МИД РФ.

Был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

"С удовлетворением констатирована высокая интенсивность российско-армянского союзнического взаимодействия в уходящем году, подтвержден обоюдный настрой на сохранение такой динамики в 2021 году", - отметили в министерстве.