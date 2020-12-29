Мурад Самедов, автор haqqin.az 21:55

В психологии уже давно выделили пять ключевых стадий эмоционального реагирования тяжело больных и умирающих людей. Это - отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Армянское общество после сокрушительного поражения Армении во второй карабахской войны очень напоминает тяжело больного человека. При этом стадии эмоционального реагирования в разных частях Армении разные. Если в Ереване и основной части Армении общество находится на последних стадиях реагирования – депрессии и принятия, то на юге Армении, в частности в Сюнике (Зангезур), люди все еще находятся в стадии отрицания и гнева.

И это не случайно. Дело в том, что именно в этой части Армении проходит процесс демаркации границ с Азербайджаном. После оккупации Зангиланского района как таковой азербайджано-армянской границы здесь не существовало на протяжении последних 30 лет. Когда азербайджанская армия освободила оккупированные территории, она вышла непосредственно к межгосударственным границам, которые сегодня и пытаются определить в Ереване и Баку. Процесс демаркации границ сам по себе крайне сложный, а в послевоенное время для проигравшей стороны и вовсе катастрофический. Определение границ подразумевает передачу противоположной стороне определенных участков территории. И возвращение Азербайджану любого незначительного клочка земли воспринимается в штыки армянским обществом. Премьер-министр Никол Пашинян неоднократно обращался к нации с разъяснением о том, что Армения возвращается к советским границам и делается это для того, чтобы обеспечить безопасность страны и избежать инцидентов в будущем. Россия также придерживается позиции того, что стороны должны вернуться к границам республик, определенных в советский период. Однако каждое выступление армянских политиков на тему возвращения Азербайджану территорий лишь подливает масла в огонь и усиливает антиправительственные настроения. Особо болезненно это воспринимается в самом Сюнике. Премьер-министру Пашиняну даже пришлось прервать свою поездку в эту область из опасений новых провокаций. А на провокации сюникцы способны.