В мире выявили всего 50 случаев повторного заражения коронавирусом

В мире выявлено не более 50 заражений коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что человек может заразиться повторно при серьезных сбоях в иммунной системе.

«При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание. Таких заболеваний в мире единицы, ... из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек», — сказала Попова.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 82 млн заболевших, 58 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,1 млн человек с COVID-19.