Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Хорватии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Хорватии Зорану Милановичу.
Как сообщает АзерТАдж, в письме главы государства говорится:
"Глубоко опечален известием о жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Вашей стране землетрясения.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Хорватии, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".