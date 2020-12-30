Коронавирус бьет рекорды по смертности в Великобритании

В Великобритании зафиксировано рекордное с апреля число смертей от COVID-19 за сутки - 981 человек, заболели 50 023 человека. Об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Напомним, что днем ранее диагноз был выявлен у рекордного числа с начала пандемии 53 135 человек, умерли 414 человек

Отметим, что власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.