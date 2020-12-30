Украина стремительно перевооружается... но есть проблемы

Украина и ее вооруженные силы вот уже несколько лет проводят модернизацию оборонной отрасли. Мощный потенциал этого вида промышленности, доставшийся в наследство от советских времен, еще в годы правления президента Петра Порошенко определил курс на создание новых видов вооружения всех родов войск.

С военным конфликтом на Донбассе армия стала получать самые современные разработки украинских предприятий — от гранатометов и переносных ЗРК до мощных танков, гаубиц и ракетных установок. Особое место в арсенале занимают беспилотные летательные аппараты и средства противодействия им. Еще в 2018 году во время визита пятого президента Украины в Турцию было подписано соглашение о закупках Киевом БПЛА турецкого производства. Благодаря этому вооружение украинских вооруженных сил усилится ставшими знаменитыми после победы Азербайджана в Карабахе ударными аппаратами Bayraktar TB2.

Однако у украинцев не все так гладко в этой сфере, особенно что касается средств противодействия дронам.

Только что главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия не получила ружья для противодействия дронам. Украинские издания цитируют его слова:

«Армия не получила того, чего она ждала в 2020 году. Я и правда говорил неоднократно, что в конце года мы должны получить электронные ружья для борьбы с беспилотными комплексами. Год уже заканчивается, а этого оружия все нет».

Командующий сказал, что закупками занимается министерство обороны страны и продолжил:

«В этом году министерство обороны Украины впервые вышло на закупку не какими-то там «схемами», а через открытую натовскую площадку. То есть напрямую, а не через наших спецэкспортеров. Я не против них, но все должно быть открыто, прозрачно и быстро», - добавил он, намекая на коррупционные схемы, которые при закупках военной техники и технологий не раз происходили в Украине в последние годы, вызывая громкие скандалы.

Р.Хомчак высказал уверенность, что в наступающем году все будет гораздо быстрее: «Так как такая закупка происходила впервые, то пришлось преодолеть множество бюрократических вопросов — это оформление соответствующих разрешений, документов».

Такой вид оружия XXI века для противодействия БПЛА работает на принципе электронного или лазерного подавления систем навигации, фото- и видеокамер, оптоэлектронной связи, установленных на летательных аппаратах, управляемых оператором.

Стоит заметить, что электронные ружья для борьбы с беспилотниками Украина закупит в Литве, стране НАТО.