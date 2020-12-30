В 2020 году азербайджанские спортсмены завоевали 192 медали

В 2020 году азербайджанские спортсмены, несмотря на пандемийный год и отмену многих соревнований, завоевали 192 медали (60 золотых, 46 серебряных и 86 бронзовых), говорится в итоговом отчете Министерства молодежи и спорта.

В Азербайджане было проведено 64 республиканских турнира и 12 международных. Сборные нашей страны принимали участие в 68 международных соревнованиях. Для азербайджанских спортсменов было организовано более 100 учебно-тренировочных сборов.

В отчете напоминается, что на данный момент у Азербайджана 13 олимпийских лицензий для участия на Олимпиаде в Токио, которая была перенесена на лето 2021 года. Лицензии завоеваны в легкой атлетике (2), стрельбе (1), плавании (1), борьбе (2), велоспорте (1), художественной гимнастике (2), спортивной гимнастике (2), таэквондо (1) и боксе (1).