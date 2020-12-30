При этом границы страны не закрыты. Однако при въезде на территорию этой страны Балтии необходимо будет предъявить отрицательный тест на Covid-19.

В связи с неснижающимся уровнем заболеваний коронавирусом в Латвии вводятся новые ограничения. В прессе уже назвали это комендантским часом. С 30 декабря по 4 января будет запрещено перемещаться по улицам городов и населенных пунктов с 22 часов вечера и до 5 утра. То же самое произойдет на дни православного Рождества — 6 и 7 января.

Магазины по продаже продовольствия, аптеки, пункты оказания важных услуг и другие торговые точки, которым разрешено работать, будут закрываться в 21 час, чтобы к 22-м продавцы и покупатели успели попасть домой. Власти, приняв решение о комендантском часе, не уточнили, как это коснется общественного транспорта.

В Латвии с ноября действует чрезвычайная ситуация, которая уже продлевалась и на этом этапе должна была быть закончена 11 января. Однако правительство уже объявило, что режим ЧС будет продлен до 7 февраля. Возможно, школьникам вновь продлят зимние каникулы — теперь до 17 января.

Значительные ограничения действуют и соседних странах — Литве и Эстонии. Там тоже волна коронавируса не спадает. За минувшие сутки в Литве зафиксировано около 4 тысяч инфицированных, 75 человек скончались. Здесь комендантский час действует уже пару недель. На дорогах дежурят 250 экипажей полиции. Ученые предупреждают, что ситуация пока далека от улучшения и надо готовиться к худшему сценарию. В том числе из-за распространения «британского» штамма вируса.

Во всем Евросоюзе с понедельника началась массовая вакцинация населения. Первыми прививаются медики в лечебных учреждениях, за ними работники неотложной медицинской помощи и специальных служб. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter, что ЕС уже закупил дополнительно 100 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Вакцинация долгожданным средством от коронавируса стала для сотен миллионов людей в мире «светом в окошке» среди непроглядной тьмы пандемии. А человеку всегда свойственно надеяться на лучшее. Что помогает преодолеть тяжелые периоды жизни.