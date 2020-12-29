Теймур Раджабов вышел в полуфинал Airthings Masters

В четвертьфинале Раджабов победил россиянина Яна Непомнящего. Вчера и сегодня соперники сыграли вничью 2:2. На тай-брейке также был зафиксирован ничейный результат – 1,5:1,5. Но благодаря тому, что Раджабов провел две партии из трех черными фигурами, ничья оказалась в его пользу.

Завтра в полуфинале Теймур встретится с еще одним российским гроссмейстером Даниилом Дубовым, который в четвертьфинале сенсационно победил чемпиона мира и организатора турнира Магнуса Карлсена. В другом полуфинале сыграют Левон Аронян (Армения) и Максим Вашье-Ляграв (Франция).

Напомним, что на предварительной стадии с участием 12 шахматистов Теймур Раджабов занял 5-е место и вышел в четвертьфинальную стадию.

Призовой фонд соревнования – 200 тысяч долларов. Победитель станет обладателем 60 тысяч и прямой путевки в Большой финал, который состоится в сентябре 2021 года.

Airthings Masters - второй этап в серии турниров Champions Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном. В первом соревновании под названием Skilling Open в ноябре Теймур Раджабов выбыл из борьбы в четвертьфинале.