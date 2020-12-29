Выступавшую для карабахских сепаратистов российскую певицу вызвали на допрос

Российскую певицу Юлию Чичерину вызвали на допрос в службу уголовного розыска подмосковного города Клин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на повестку о вызове артистки.

Причина вызова певицы на допрос не уточняется. В пресс-службе Чичериной рассказали, что она не смогла прибыть в полицию, так как находится за пределами России.

«Большего сказать пока не можем, развернутый комментарий дадим после 3 января», — заявили там.

Отметим, что во время войны в Нагорном Карабахе Юлия Чичерина приехала в зону конфликта и давала концерты для карабахских сепаратистов. Она также известна своими многочисленными антиазербайджанскими заявлениями.