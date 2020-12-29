Записал: Джейхун Наджафов, собкор 01:17

Свирепствующий в Англии коронавирус является мутантом, который оказался более заразным, легко передающимся от больного здоровому человеку. Английские ученые назвали новый вид ковида Variant of Concern 202012/01 (VOC-202012/01), по дате обнаружения вируса. Новый вариант инфекции, попадая в организм человека, легче прикрепляется к клетке, отчего люди быстрее заражаются. Однако пока нет свидетельств, стал ли вирус более летальным или усилилась бы тяжесть заболевания. Были опасения, смогут ли тесты распознать мутанта. Но после тщательных исследований английские вирусологи отмели всякие сомнения – все имеющиеся экспресс-тесты выявляют VOC-202012/01. Между тем ВОЗ постарался успокоить людей: от мутанта надо беречься теми же методами, как и от его оригинала COVİD-19: медицинские маски, социальная дистанция, карантин. В этой связи надо удвоить меры контроля и профилактики.

Мутант уже переметнулся через Ла-Манш и проник в континентальную Европу. Его обнаружили во Франции, Испании, Италии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Швеции, Германии. Зафиксированы случаи заражения и в Израиле, Ливане, Иордании, Южной Кореи, Японии и Австралии. По крайней мере 50 стран прекратили транспортное сообщение в Великобританией. «Сейчас в большинстве стран мира отмечается общий рост числа инфицированности ковидом. Это связано с зимним сезоном. По какой-то причине коронавирус легче распространяется в холодное время. Хотя и летом вирус не прекращал распространяться, но, видимо, в Северном полушарии это наиболее оптимальный период для пандемии СОVİD19», - сказала haqqin.az американский молекулярный биолог, основатель биотехнологической компании Sendai Viralitics LLC в США Ольга Матвеева. Говоря о новом штамме ковида VOC-202012/01, Матвеева отметила, что следует иметь в виду, что это тот же уханский коронавирус в спирали РHK, который претерпел уже 17 видоизменений. Естественно, во время эпидемии, когда вирус передается от человека к человеку, происходят какие-то мутации в его генетическом коде. И чаще всего они адаптивные, то есть не помогают и не мешают вирусу распространяться. Но иногда появляются мутации, которые помогают вирусу быстрее распространяться. Для вируса главное – быть как можно больше инфекционным, то есть заражать больше людей. «На самом деле еще в марте наблюдались единичные мутации в РНК вируса, - утверждает американский специалист. - Но в случае с VOC-202012/01 произошел скачок изменений. Такого резкого изменения раньше не было. Новый вариант обнаружили в тех регионах Англии, где была очень высокая заражаемость ковидом и ученые пришли к выводу, что в новом варианте коронавирус легче и больше распространялся. Но от мутаций вирус не стал более летальным. Одна небольшая мутация ковида была описана в марте этого года. На первый взгляд кажется, что 17 изменений из 30 тысяч элементов в геноме незначительны, но это все же отражается на характере и поведении вируса». Можно предположить, считает Матвеева, что в новом варианте для того, чтобы заразиться, достаточно глотнуть меньше вирусных частиц по сравнению с оригинальным вариантом ковида, который был в начале этого года. Если в предвариантном виде, чтобы заразиться, надо было иметь контакт с зараженным человеком примерно 10-15 минут, то сейчас, видимо, рискованно контактировать даже 5 минут. Понятно, что это пока только гипотеза. Как считает биотехнолог, причины нынешней большей зараженности ковидом связаны с мутацией вируса в Великобритании. Однако вакцины будут эффективны против ковида во всех вариантах инфекции.

«Действие каждой вакцины направлено на разные части вируса. Произошедшие в РНК ковида изменения не должны снизить способность вакцины нейтрализовать вирус. Прививка должна провоцировать иммунитет, выработку антител и в конечном счете обезвредить короновирус. Однако есть опасения, что, если такие скачки мутации будут частыми, то могут появиться варианты короновируса, которым вакцина станет нипочем. Эти варианты могут стать более устойчивыми к вакцине. И тогда медицине придется каждый год обновлять действие вакцин. Примерно так как происходит с вакциной против обычного гриппа, где приходится ежегодно выпускать новый модифицированный вид прививки», - предполагает американский ученый. В то же время Матвеева не считает, что COVİD-19 будет стремительно мутировать, подобно вирусу иммунодефицита человека. И COVİD-19 и ВИЧ относятся к РНК-вирусам, которые эволюционно изменчивы. Но в ковиде есть дополнительные механизмы, которые значительно снижают способности к мутации по сравнению с вирусом иммунодефицита человека, указывает она. По мнению биотехнолога, сейчас в популяции гуляет два вида ковида: меньше измененный мартовский и сильно мутировавший в английском варианте, явно более неприятный для человека. При этом Матвеева настаивает на необходимости массовой вакцинации, считая, кстати, что по всем признакам российская Спутник V вполне нормальная вакцина, способная защитить от опасного вируса. Тем не менее специалист замечает, что «существуют вполне основательные опасения, смогут ли в России произвести вакцину должного качества в производственных масштабах…» Говоря о безопасности вакцин, Матвеева отметила, что технология прививки из убитых инфекций сопряжена со сложностями. Если недостаточно деактивировать вирусы, то это опасно, может вызвать заражение. А если переактивировать, то вирус потеряет антигенные свойства и никакой пользы от вакцины не будет. «Это очень сложная технология. Институт полиомиелита в России 15 лет проводил разработку вакцины из убитой инфекции этой болезни. Ровно по этой же технологии российские ученые начали делать вакцину от ковида. Но нет никаких данных по эффективности этой версии вакцины, потому что при таких вакцинах организм не так сильно реагирует на инфекцию, не принимает ее как значительную опасность. И для того, чтобы усилить действие, вводят соли алюминия, что очень болезненно. Словом, сложная технология. Вместе с тем на сегодняшний день все имеющиеся вакцины - Moderna, Pfizer-BioNTech, Спутник V и другие действенны против ковида», - полагает американский ученый. Матвеев отмечает однозначную эффективность в снижении пандемии карантинных мер на уровне страны.