COVID-19 нет так страшен: нам поможет ген Неандертальца!

Пока в мире идет вакцинация от коронавируса, это открытие дает надежду на разработку эффективного лекарства для лечения заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2 – об этом информирует интернет-страница medRxiv.

Как сообщал haqqin.az, исследования генома неандертальцев могут помочь человечеству вернуть способность впадать в зимнюю спячку, для использования ее в дальних космических экспедициях. А вот еще одна сенсация: белок, закодированный в геноме неандертальцев может уберечь от тяжелого протекания болезни Covid-19! Об этом сообщили канадские специалисты.

Специалисты университета McGill в Монреале утверждают, что от тяжелого протекания болезни и смерти защитит белок под названием OASI. Он участвует в иммунной реакции организма, возникающей в ответ на заражение. Если он вырабатывается в организме в больших количествах, то позволяет эффективно победить даже вирус Covid-19.

Ген, кодирующий белок OASI, происходит от неандертальцев. Брент Ричардс из Jews General Hospital и McGill University утверждает, что он был и в организме наших предков, обитавших в Тропической (или Черной) Африке. Однако homo sapiens позже утратил его, эмигрировав на Европейский континент.

Ген этот, все же у части человеческой популяции сохранился и после смешивания с неандертальцами, которые жили на территории Европы более 40 тысяч лет назад. И это не единственный ген, унаследованный нами от неандертальцев, который влияет на иммунную реакцию в случае столкновения с коронавирусом SARS-CoV-2.

В начале октября журнал Nature сообщал об открытии фрагментов ДНК, которые, в свою очередь, увеличивают восприимчивость к тяжелому течению болезни, вызванной Covid-19. Выяcнилось, что они происходят от неандертальцев, с которыми homo sapiens скрестился около 60 тысяч лет назад.

На это указывают исследования, которые проводил известный шведский эволюционный генетик Свент Паабо, когда он руководил командой из Технического университета на Окинаве в Японии.

Его группой ученых было обследовано около 3 тысяч пациентов с тяжелой формой протекания коронавируса. У некоторых из них в одном из фрагментов хромосомы 3, был обнаружен, как описано учеными в материалах исследования, - «генетический вариант», который трехкратно увеличивает риск использования искусственной вентиляции легких. Ученые пришли к выводу, что этот, так называемый, «роковой» генетический вариант присутствует далеко не везде в азиатской популяции людей. В Южной Азии, например, его унаследовала аж половина населения, а в Восточной Азии он почти не встречается.

Так или иначе, новые исследования вокруг генетики неандертальцев приносят все новые, неожиданные открытия, которые могут влиять на развитие современной медицины и открывать тайны лечения современных хворей с помощью биоматериала далеких пращуров рода человеческого.