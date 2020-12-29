По Европе прокатилась волна землетрясений

В Хорватии в понедельник произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера и вызвало смерть и разрушения в небольшом городе Петринья.

Волна землетрясений, прокатившаяся по планете в последние дни года, 27 декабря затронула Турцию в ее восточной части, Хорватию, побережье Соединенных Штатов Америки.

Сообщается, что здесь погибли как минимум пять человек, десятки оказались ранены. Среди первых жертв была 13-летняя девочка, а также 20-летний мужчина, погибший в небольшом населенном пункте Майске Поляне, в 10 километрах от Петриньи.

Очаг землетрясения находился неподалеку от Загреба, на глубине 10 километров. Это было сильнейшим зафиксированным природным явлением за всю историю страны, которое ощущалось даже в Будапеште и Вене.

В Петринье продолжается спасательная операция. Спасатели вместе с собаками, специально обученными для таких поисков пытаются под завалами разрушенных домов найти раненных. Власти города считают, что жертв может быть больше. Фото, помещенные в хорватских медиа, показывают огромные разрушения, стертые с лица земли строительные конструкции, первые свечи, зажженные горожанами в память о погибших, уже появившиеся на руинах домов.

Эпицентр землетрясения, накрывшего город в полдень, находился в трех километрах от этого 15-тысячного городка, к 47 километрах к югу от столицы Хорватии - Загреба.

О колебаниях зданий сообщали даже жители столиц Венгрии и Австрии — Будапешта и Вены.. Эхо подземных толчков отозвалось в Германии, Боснии и Герцеговине, а также в большей части Италии — от Больцано на севере до Неаполя на юге.

Сам момент землетрясения был показан в прямом эфире хорватским телевидением, из-за которого были прерваны текущие передачи.

Предыдущий удар стихии здесь произошел в понедельник и был магнитудой в 5,3 балла. Тогда толчки тоже ощущались по всей Хорватии, а также далеко за ее границами.

Словения в целях безопасности даже отключила свою атомную электростанцию. Подземные толчки ощутили депутаты словенского парламента во время заседания.

Мэр города Петринья Даринко Думбович в отчаянье сказал, что город разрушен и выглядит как Хиросима после атомной бомбардировки. В секунды буквально город превратился в руины и исчез, сказал он в интервью изданию 24sata.

- Город исчез, в нем нельзя жить, - горько поведал мэр. - Матери плачут над своими детьми, неизвестно, что происходит в детских садах.

Ясно, что город нуждается в помощи со стороны государства.

На место катастрофы прибыли президент страны Зоран Миланович и премьер Андрей Пленкович.

Премьер обратился к местным властям и жителям города, пообещав помощь. Он выразил надежду, что удастся найти временное жилье для потерявших кров города Петриньи. К проведению спасательных работ привлечены армия и полиция.

Свое сочувствие Хорватии уже выразили и лидеры Евросоюза — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Он написал в своем Twitter, что Брюссель обещает поддержку и помощь жителям Хорватии и премьеру Пленковичу.

К ним присоединились также президент и премьер соседней Словении - Янез Янша и Борут Пахор. Директор словенской АЭС Стане Розман заверил, что эта отключенная из-за землетрясения атомная электростанция в городе Кршка находится в безопасности и не влияет на окружающую среду. Он сообщил, что контроль за всеми системами проводится постоянно и она вступит в строй в течение ближайших 24 часов.

К сожалению, вызовы стихии часто вмешиваются в планы людей, унося жизни и разрушая привычны уклад. Но особенно горько это в преддверии праздников.