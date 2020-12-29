Оползень накрыл деревню в Норвегии: есть пропавшие без вести

Коммуна Еррум располагается в 25 км от Осло. Полицейские опасаются, что пропавшие могут быть погребены под слоем земли. Из коммуны эвакуировано около 900 человек.

11 человек пропали без вести после крупного оползня, сошедшего в норвежской коммуне Еррум. Несколько домов в деревне оказались погребены под слоем грязи. По состоянию на вечер среды спасатели по-прежнему не обнаружили пропавших в коммуне, среди которых есть дети, сообщает BBC News.

Оползень начал сходить утром в среду. Несколько местных жителей позвонили в экстренные службы и сообщили, что их дома движутся. Днем в расселину, образованную оползнем, обрушилось еще два дома. Еще несколько зданий оставались практически висеть на ее краю.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что ситуация очень опасна и выполнять спасательные работы можно только с вертолета.

По словам главы местного отделения норвежского Директората воды и энергоресурсов Торил Хофсхаген, в районе коммуны по-прежнему движутся крупные пласты земли.

Органы местного управления предупреждают, что из района, возможно, придется эвакуировать порядка 1500 человек.