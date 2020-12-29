Китай одобрил еще одну вакцину от коронавируса

В сообщении говорится, что в будущем необходимо будет постоянно наблюдать за эффективностью и долговечностью защитного механизма, создаваемого вакциной.

Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило инактивированную вакцину от коронавируса, которую разработала China National Biotec Group (CNBG) (подразделение Sinopharm), для широкого использования, сообщает Xinhua.

Ранее компания сообщала, что ее препарат показал эффективность на уровне 79,3% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний. Результаты исследований соответствовали стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявляла компания.

Вакцина Sinopharm проходит клинические испытания в нескольких странах, кроме Китая, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину. В Бахрейне и ОАЭ власти уже одобрили использование препарата, причем в последнем государстве сообщили об эффективности вакцины на уровне 86%.

Вакцина Sinopharm также уже используется в Китае в рамках программы по экстренному вакцинированию, которая стартовала в КНР в июле. Как пишет Associated Press (АР), более 1 млн медработников и других групп населения уже привились вакциной Sinopharm и препаратом другого разработчика, Sinovac.