Вирус, который поменял жизнь на планете

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В последний день 2020 года исполняется год с момента, когда власти Китая впервые уведомили Всемирную организацию здравоохранения об обнаружении нового типа коронавируса, который позже будет назван COVID-19 и в корне поменяет жизнь на планете, пишет Русская служба BBC. "31 декабря 2019 года страновое бюро ВОЗ в Китае получило информацию о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй случаев заболевания пневмонией неизвестной этиологии (т.е. неустановленной причины)", - говорилось в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения, которое опубликовали 5 января.

К 3 января 2020 года власти Китая сообщили ВОЗ о 44 пациентах с пневмонией, 11 из которых были в тяжелом состоянии. Международные эксперты отмечали, что у них пока мало информации, чтобы оценить риски распространения заболевания и сделать какие-либо рекомендации относительно карантинных мер. 11 января 2020 года Китай сообщил о первом умершем от вируса. 30 января ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Пандемия была объявлена 11 марта, когда вирус уже охватил несколько стран. Первый случай за пределами Китая стал известен 13 января. Это была 61-летняя женщина, которая прилетела из Уханя 8 января в Бангкок. В феврале этого года коронавирус начал быстро распространяться по разным странам. После того как ВОЗ объявила коронавирус пандемией, центром распространения вируса стала Европа, особенно пострадала Италия. Кроме человеческих жертв, пандемия нанесла огромный ущерб глобальной экономике.