Хулуси Акар на встрече с турецкими военнослужащими в Баку: «Мы здесь на страже интересов Азербайджана!» срочно
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился сегодня в Баку с турецкими военнослужащими, которые будут задействованы в совместном турецко-российском мониторинговом центре по Карабаху. Об этом сообщает Anadolu.
Хулуси Акар призвал военных быть готовыми к выполнению миссии по контролю за режимом прекращения огня между Азербайджаном и Арменией. «После начала функционирования совместного центра по Карабаху турецкие военные будут стоять на страже прав братьев в Азербайджане», - подчеркнул Акар.
Глава оборонного ведомства Турции ранее сообщал, что, как только закончится строительство Центра по контролю за режимом прекращения огня в Агдамском районе Азербайджана и он начнет функционировать, к своим обязанностям приступят один генерал, 35 офицеров ВС Турции.
Меморандум по совместному мониторинговому центру по Карабаху был подписан Турцией и РФ 9 ноября текущего года.