Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился сегодня в Баку с турецкими военнослужащими, которые будут задействованы в совместном турецко-российском мониторинговом центре по Карабах у. Об этом сообщает Anadolu .

Хулуси Акар призвал военных быть готовыми к выполнению миссии по контролю за режимом прекращения огня между Азербайджаном и Арменией. «После начала функционирования совместного центра по Карабаху турецкие военные будут стоять на страже прав братьев в Азербайджане», - подчеркнул Акар.

Глава оборонного ведомства Турции ранее сообщал, что, как только закончится строительство Центра по контролю за режимом прекращения огня в Агдамском районе Азербайджана и он начнет функционировать, к своим обязанностям приступят один генерал, 35 офицеров ВС Турции.

Меморандум по совместному мониторинговому центру по Карабаху был подписан Турцией и РФ 9 ноября текущего года.