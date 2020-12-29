Продолжаются мероприятия по борьбе с нарушением противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического карантинного режима.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, 30 декабря сотрудниками органов внутренних дел на территории Азербайджана были выявлены и задержаны в общественных местах восемь пациентов с коронавирусом. Все они были возвращены домой.

В отношении шести человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.