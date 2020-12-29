Начало пандемии: информация из Уханя была лживой

Результат исследований распространения коронавируса COVID-19 свидетельствует о том, что зараженных в китайском городе Ухань было в 10 раз больше — около 500 тысяч, а не 50 тысяч, как сообщали об этом китайские власти. К такому выводу пришли международные медиа, получив результаты о выработанных перенесшими коронавирус больными антителах.

И оказалось, что в Ухане 4,43 процента от числа проверенных имели выработанные антитела. Это означает, что они перенесли заболевание коронавирусом. Такой процент свидетельствует, что в 11-миллионном Ухане зараженных было около 500 тысяч. Официальная цифра в отчетах властей звучала в 10 раз меньше — 50 тысяч. Причем в них фигурировали только те, у кого симптомы заболевания были явными.

Это исследование было проведено еще в апреле, когда вирус в Китае в основном был под контролем, а результаты его были обнародованы в понедельник на общественном канале CCDC, год спустя после начала эпидемии в Поднебесной. Об этом тут же сообщили телестанция CNN и агентство Bloomberg.

Более низкий процент людей с антителами был зарегистрирован вне Уханя. В других городах провинции Хубэй он составлял 0,44 процента. В то же время в шести регионах за пределами этой провинции — в Пекине, Шанхае, Ляонине, Цзянси, Гуандуне и Сычуане антитела были обнаружены только у двух из 12 тысяч обследованных лиц.

Наивысшая точка в числе зараженных была отмечена в Китае в марте этого года. А потом по всей стране спорадически возникали небольшие вспышки болезни. Официально же подтверждено 87 тысяч и 3 случая, 4 тысячи 634 пациента скончались.