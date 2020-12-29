«Древнеармянская» истерия на тему Шуши
Сайт и страницы в социальных сетях австрийского бренда BERG ENERGY (https://m.facebook.com/bergenergydrink/) подверглись нападкам со стороны "многострадального" армянского народа из-за гуманитарной и материальной поддержки, которую бренд оказывает азербайджанским вооруженным силам.
Основной же темой недовольства стала установка надписи "Шуша" в цветах азербайджанского флага на въезде в город.
Тем не менее, как отметили в бакинском отделении компании, позиция компании остается неизменной, основана на восстановлении территориальной целостности Азербайджана и получила понимание и одобрение со стороны головного офиса.