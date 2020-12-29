Эрдоган о гордости за турецких военнослужащих в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился по телефону к военным, которые будут задействованы в совместном мониторинговом центре по Карабах у. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам президента Турции, братский Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева за 44 дня достиг исторической победы. «Хотелось бы вновь поздравить армию Азербайджана с освобождением от армянской оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Жители Турции рады победе Азербайджана, не менее самих азербайджанцев. Это источник и нашей гордости!» - сказал Эрдоган.

Эрдоган рекомендовал военным Армении незамедлительно прекратить попытки нарушения режима прекращения огня в Карабахе. «Это ошибочный путь», - подчеркнул президент Турции.

Президент отметил, что турецкие военные, находившиеся в Азербайджане для участия в параде Победы 10 декабря, были встречены с той же радостью, с какой 102 года назад встречали Кавказскую исламскую армию, очистившую азербайджанские земли от армянских дашнаков и большевиков.

Турция продолжает поддержку Азербайджана на всех международных платформах, подчеркнул глава турецкого государства.

Эрдоган пожелал успехов турецким военным в мониторинге режима прекращения огня в Карабахе и выразил надежду на скорейшее начало работы совместного центра.