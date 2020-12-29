Эрдоган о гордости за турецких военнослужащих в Азербайджане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился по телефону к военным, которые будут задействованы в совместном мониторинговом центре по Карабаху. Об этом сообщает агентство Anadolu.
«Само наличие турецких военных в Азербайджане – показатель уровня межгосударственных связей, что вызывает гордость», - сказал турецкий лидер.
По словам президента Турции, братский Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева за 44 дня достиг исторической победы. «Хотелось бы вновь поздравить армию Азербайджана с освобождением от армянской оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Жители Турции рады победе Азербайджана, не менее самих азербайджанцев. Это источник и нашей гордости!» - сказал Эрдоган.
Эрдоган рекомендовал военным Армении незамедлительно прекратить попытки нарушения режима прекращения огня в Карабахе. «Это ошибочный путь», - подчеркнул президент Турции.
Президент отметил, что турецкие военные, находившиеся в Азербайджане для участия в параде Победы 10 декабря, были встречены с той же радостью, с какой 102 года назад встречали Кавказскую исламскую армию, очистившую азербайджанские земли от армянских дашнаков и большевиков.
Турция продолжает поддержку Азербайджана на всех международных платформах, подчеркнул глава турецкого государства.
Эрдоган пожелал успехов турецким военным в мониторинге режима прекращения огня в Карабахе и выразил надежду на скорейшее начало работы совместного центра.