Секретная служба США добавит в охрану избранного президента Джо Байдена несколько своих агентов, работавших с ним во времена вице-президентства, из-за того, что несколько сотрудников службы подозреваются в симпатиях к действующему главе государства Дональду Трампу. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно сообщению, в Секретной службе проходит проверка из-за появившихся сообщений о том, что сотрудники охраны президента рекомендовали своим коллегам не использовать защитные маски в присутствии Трампа, потому что он не одобряет такую меру. Также агентство в прошлом году одобрило то, что бывший руководитель группы охраны президента Энтони Орнато стал политическим советником Белого дома. По заявлению газеты, это поставило под вопрос «аполитичный статус» Секретной службы.

В то же время официальный представитель агентства Кэтрин Милоэн опровергла эти суждения. «Служба по-прежнему строго привержена высоким стандартам деятельности при осуществлении таких операций [обеспечение охраны], остается совершенно аполитичной и несвязанной с политическими партиями охраняемых лиц», — сказала Милоэн.