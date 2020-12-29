В Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил Азербайджана состоялось мероприятие «Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо!», в котором приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и находящаяся в Азербайджане делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, З.Гасанов, приветствуя гостей, отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на братских и дружеских отношениях, добавив, что оно развивается и укрепляется, особо подчеркнул важность подобных встреч в плане расширения взаимного сотрудничества.

Хулуси Акар, в свою очередь, выразил удовлетворение нынешним состоянием отношений между Азербайджаном и Турцией и отметил, что сотрудничество будет развиваться и впредь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поприветствовав участников мероприятия по телефону, в очередной раз поздравил Азербайджан с победой в Отечественной войне.