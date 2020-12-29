Ильхам Алиев утвердил размер прожиточного минимума и критерий нуждаемости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал законы о пределе критерия нуждаемости и прожиточном минимуме.

Согласно закону о прожиточном минимуме, прожиточный минимум в будущем году по стране установлен в размере 196 манатов, для трудоспособного населения - 207 манатов, для пенсионеров - 162 маната, для детей - 175 манатов.

Согласно закону о критерии нуждаемости, предел критерия нуждаемости в 2021 году установлен на уровне 170 манатов.

Оба закона вступают в силу с 1 января 2021 года.