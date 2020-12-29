Азербайджан начал поставки газа в Европу

"С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель "Южного газового коридора", - говорится в сообщении министерства. которое цитирует ТАСС.

Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, сообщает Министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что начало поступления азербайджанского газа на европейский рынок "открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны".

Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают экспорт более 10 млрд куб.м азербайджанского газа в Европу, из которых 8 млрд куб.м будет получать Италия, 2 млрд куб.м будут получать поровну Греция и Болгария, остальные объемы - "прилегающие рынки".

"Сегодняшнее начало транспортировки каспийского газа в Европу является логическим результатом образцового сотрудничества стран-партнеров, компаний, международных финансовых институтов, а также постоянной поддержки правительствами США, Великобритании и Евросоюзом "Южного газового коридора", - отмечается в сообщении азербайджанского Минэнерго.