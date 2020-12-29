Какой погоды ждать в первый день нового года
В первый день нового, 2021 года в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, однако день пройдет преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха на полуострове и в Баку ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60% днем.
В регионах республики 1 января пройдет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит от двух градусов мороза до трех тепла, днем 7-11 выше нуля, в горах ночью от двух до 7 градусов мороза, днем 5-10 градусов выше нуля.