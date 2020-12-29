Посол Литценбергер назвал 2020 год сложным для Азербайджана и США

Посольство США в Азербайджане от имени правительства и народа Соединенных Штатов поздравляет азербайджанский народ с Новым годом, желает ему здорового и счастливого года, сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в своем поздравительном видеообращении. Об этом передает Report.

"2020 год был невероятно сложным и историческим для наших двух стран. Знаю, что многие азербайджанцы потеряли своих близких и родных в войне или из-за COVID-19. Хочу, чтобы вы знали, я разделяю горе тех, кто пережил утрату.

Несмотря на все трудности уходящего года, я поражен стремлением азербайджанского народа преодолевать все сложности, двигаться вперед, в будущее. С оптимизмом смотрю на потенциал азербайджанского общества в достижении новых высот его независимости и демократических процессов. Надеюсь, что регион наконец будет жить в устойчивом мире", - сказал американский посол в обращении к азербайджанскому народу.