Оптимизм Самира Шарифова и миллиарды наш комментарий
Милли Меджлис в третьем чтении принял государственный бюджет Азербайджана на 2021 год. Доходы сводного бюджета прогнозируются в размере 23,83 млрд манатов, что на 6,6% или 1,465 млрд манатов больше, чем в текущем году, а расходы составят 31,16 млрд манатов, что на 2,8% или 855,1 млн манатов превышает показатель 2020 года. Соответственно, дефицит бюджета на 2021 год составляет 7,335 млрд манатов (9,7% прогнозируемого ВВП), что в свою очередь на 7,7% или 610,1 млн манатов меньше, чем за текущий год.
Комментируя предложения и мнения депутатов Милли Меджлиса, министр финансов Самир Шарифов заявил, что 2020 год был непростым для Азербайджана. Пандемия коронавируса негативно отразилась на всей мировой экономике, не обошла стороной и Азербайджан. Сократились налоговые и таможенные поступления в бюджет. В связи с этим были внесены поправки в госбюджет. В текущем году из-за пандемии страна столкнулась с достаточно тяжелыми социально-экономическими проблемами, но в результате своевременно принятых системных мер эти проблемы удалось решить.
В то же время освобождение Азербайджанской армией оккупированных Арменией земель поставило новые задачи перед правительством. И министр назвал главную задачу, которая поставлена перед госбюджетом на 2021 год. По словам С.Шарифова, это восстановление Карабаха и реинтеграция его в экономику Азербайджана. С учетом данного фактора правительство принимает необходимые меры, проводит соответствующую работу по привлечению дополнительных финансовых средств.
В частности, с целью восстановления освобожденных территорий Азербайджана разрабатывается проект специальной государственной программы.
Кстати, в ходе обсуждения в Милли Меджлисе госбюджета депутаты в основном также выдвинули такие предложения, как выделение средств на восстановление освобожденных территорий, повышение оборонных расходов, выделение дополнительных финансов на усиление социальной защиты.
В целом восстановление быстрыми темпами освобожденных земель и реинтеграция их в экономику страны – это общенациональная задача, здесь не может быть второго мнения. С этой целью в настоящее время правительством разрабатывается проект специальной Государственной программы для восстановительных работ на освобожденных территориях. После этого будет уточнен финансовый объем работ, вопросы привлечения финансовых средств из-за рубежа и др. вопросы.
Как видно из выступления министра, точный размер для восстановительных работ еще не известен. И выделенных из бюджета для этого на следующий год более 2 млрд манатов явно не хватит – они необходимы лишь для первоначального этапа этой грандиозной по масштабам работы. Для полного восстановления региона, возвращения всех вынужденных переселенцев и обеспечения им нормальной жизни потребуются десятки миллиардов манатов и годы времени. Ведь освобожденные оккупационными властями территории оказались полностью уничтоженными. А сотни тысяч вынужденных переселенцев ждут не дождутся разрешения на возвращение в родные края.
Может возникнуть вопрос: а сможет ли Азербайджан своими силами проделать столь огромную работу? Не только сможет, но и сделает, даже раньше и лучше намеченных сроков и объемов – этой уверенностью пронизано все выступление Шарифова. И уверенность его понять легко. Уже сегодня в регионе полным ходом идут работы по электро- и газификации, прокладке дорог и водопроводов, размещению созданных здесь госструктур и т.д. И Азербайджан в этом вовсе не одинок.
В разминировании освобожденных территорий азербайджанской АНАМА помогает братская Турция. Ряд турецких компаний активно участвует в строительстве дорог и создании новой инфраструктуры. Совсем недавно в Баку прошли переговоры с итальянской стороной, и в скором времени компании этой страны обещают приступить к исполнению поставленных задач. А ведь работы только начались, скоро здесь появятся десятки компаний из дружественных Азербайджану стран. Да, именно дружественных, как это подчеркнул президент страны Ильхам Алиев. Те страны, политическое руководство которых старалось вставлять палки в правое дело Азербайджана, конечно же, и близко не будут допущены в Карабах, им не позволено будет извлекать выгоду за счет Азербайджана.
Свою помощь обещали многие страны и международные структуры. Престиж Азербайджана в мире неуклонно растет. И уверенная победа в Отечественной войне еще выше подняла имидж страны. Экономические реформы в стране углубляются, а экономика страны демонстрирует устойчивость – это все видят и должным образом оценивают. Но главное, конечно же, остается за азербайджанским народом. Единство правительства и народа сыграло свою решающую роль в решении исхода недавней освободительной войны. Это же единство позволит справиться и с самыми масштабными восстановительными работами. Каждый из нас знал, что освободив свои земли, придется вдохнуть в них и новую жизнь. Эта сила и придает уверенность министру Шарифову.