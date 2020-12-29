Мамед Эфендиев 13:27

Милли Меджлис в третьем чтении принял государственный бюджет Азербайджана на 2021 год. Доходы сводного бюджета прогнозируются в размере 23,83 млрд манатов, что на 6,6% или 1,465 млрд манатов больше, чем в текущем году, а расходы составят 31,16 млрд манатов, что на 2,8% или 855,1 млн манатов превышает показатель 2020 года. Соответственно, дефицит бюджета на 2021 год составляет 7,335 млрд манатов (9,7% прогнозируемого ВВП), что в свою очередь на 7,7% или 610,1 млн манатов меньше, чем за текущий год.

Комментируя предложения и мнения депутатов Милли Меджлиса, министр финансов Самир Шарифов заявил, что 2020 год был непростым для Азербайджана. Пандемия коронавируса негативно отразилась на всей мировой экономике, не обошла стороной и Азербайджан. Сократились налоговые и таможенные поступления в бюджет. В связи с этим были внесены поправки в госбюджет. В текущем году из-за пандемии страна столкнулась с достаточно тяжелыми социально-экономическими проблемами, но в результате своевременно принятых системных мер эти проблемы удалось решить. В то же время освобождение Азербайджанской армией оккупированных Арменией земель поставило новые задачи перед правительством. И министр назвал главную задачу, которая поставлена перед госбюджетом на 2021 год. По словам С.Шарифова, это восстановление Карабаха и реинтеграция его в экономику Азербайджана. С учетом данного фактора правительство принимает необходимые меры, проводит соответствующую работу по привлечению дополнительных финансовых средств. В частности, с целью восстановления освобожденных территорий Азербайджана разрабатывается проект специальной государственной программы. Кстати, в ходе обсуждения в Милли Меджлисе госбюджета депутаты в основном также выдвинули такие предложения, как выделение средств на восстановление освобожденных территорий, повышение оборонных расходов, выделение дополнительных финансов на усиление социальной защиты. В целом восстановление быстрыми темпами освобожденных земель и реинтеграция их в экономику страны – это общенациональная задача, здесь не может быть второго мнения. С этой целью в настоящее время правительством разрабатывается проект специальной Государственной программы для восстановительных работ на освобожденных территориях. После этого будет уточнен финансовый объем работ, вопросы привлечения финансовых средств из-за рубежа и др. вопросы.