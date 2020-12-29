В Китае обнаружили новый штамм коронавируса

Врачи в Шанхае впервые обнаружили на территории материкового Китая новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании. Об этом в четверг сообщила газета China Daily со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

14 декабря тест на коронавирус 23-летней студентки, вернувшейся из Соединенного Королевства в Шанхай, показал положительный результат. Лабораторное исследование взятого у нее образца подтвердило наличие в ее организме штамма, который ранее получил распространение в Великобритании, передает ТАСС.

12 декабря, за два дня до вылета в КНР, ее тест был отрицательным.