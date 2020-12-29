Спустя год после убийства Касема Сулеймани: американские бомбардировщики приблизились к Ирану

Пентагон объяснил свои действия желанием продемонстрировать военный потенциал страны. "В случае необходимости Вашингтон сможет без промедления начать военную операцию в любой точке земного шара",- подчеркивается в сообщении, распространенном Центральным командованием Вооруженных сил США. Нынешнее развертывание сил на Ближнем Востоке - это "ясный сигнал всем, кто намерен нанести ущерб американцам или американским интересам".

Самолёты провели дозаправку над Средиземным морем и через воздушное пространство Израиля проследовали в район Персидского залива.

Пентагон в третий раз за последние несколько месяцев направил два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США на Ближний Восток в рамках демонстрации силы перед Ираном.

"Мы не стремимся к конфликту, но никому не следует недооценивать нашу способность защищать свои силы или действовать решительно в ответ на любое нападение", - подчеркнул генерал Фрэнк Маккензи.

Сообщается, что за последние 45 дней ВВС США выполнили две аналогичные миссии. Эти полеты отражают обеспокоенность Вашингтона тем, что Иран может каким-либо образом отреагировать на убийство генерала Касема Сулеймани в Ираке.

Напомним, в январе 2020 года, через несколько дней после того, как Сулеймани был убит ударом беспилотника, Иран ударил баллистическими ракетами по военной базе США в Ираке. И хотя тогда жертв среди американских военных не было, однако около 100 американских солдат получили сотрясения мозга.

Соединенные Штаты также обеспокоены ракетным обстрелом посольства США в Багдаде на прошлой неделе, связанными с Ираном шиитскими боевиками. В результате нападения никто не погиб, но президент Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты держат под контролем Иран. 3 декабря он написал в Twitter: «Дружеский совет Ирану: если будет убит хоть один американец, я привлеку Иран к ответственности. Подумайте об этом».

В последние месяцы Соединенные Штаты сократили штат своего посольства в Багдаде. Аналитики считают первые дни января очень рискованными с точки зрения военного столкновения между США и Ираном. Тем более что в последние пару месяцев США направили в Персидский залив крупные военные силы, включая авианосцы.