Через три часа пожар был локализован. Под завалами обрушившейся части здания обнаружен один погибший, 6 человек ранены. Причиной взрыва и пожара следователи предварительно назвали детонацию газового баллона. Обломки оконных рам и строительных конструкций разлетелись окрест. В районе были перекрыты улицы и остановлено движение общественного транспорта.

В ночь с 30 на 31 декабря в одном из районов Риги недалеко от центра взорвался трехэтажный 12-квартирный кирпичный дом. Загорелись второй и третий этажи и крыша. На вызов выехали 11 экипажей пожарно-спасательных спецмашин, а также 6 автомобилей неотложной медицинской помощи.

Жильцы дома, оставшиеся без крова, могли быть переселены в гостиницы города, пустущие большей частью из-за пандемии. Однако все они предпочли перебраться на время к родственикам и знакомым.

Авария произошла во время действия комендантского часа, о введении которого в Латвии haqqin.az уже сообщал. По свидетельству пользователей соцсетей взрыв был слышен даже в отдаленных частях Риги, за несколько километров.

А за несколько часов до этого в столице Латвии произошло совсем не новогоднее событие: сошел с рельсов не так давно купленный рижскими властями низкопольный трамвай, который, потеряв сцепление с рельсами, выкатился на брусчатку и снес три автомобиля, припаркованные рядом на обочине.

После осмотра места необычной аварии эксперты установили, что причиной было изношенное колесо трамвая, признав, что это целиком вина специалистов депо, которые «прошляпили» неисправность и не устранили ее вовремя.

Словом, Рига провожает год, доставивший всему миру столько проблем, и в условиях комендантского часа, и с неприятностями. Хорошо бы все их оставить в 2020-м. А в новом году все, как принято желать, начать с чистого листа.