«Азеригаз» предупреждает абонентов...

Как сообщили haqqin.az в ПО, по состоянию на 30 декабря из 2 325 043 зарегистрированных бытовых потребителей газа только 20,9% превысили годовой льготный лимит в 2 200 кубометров, продаваемых по 10 гяпик за кубометр (485 268 абонентов). Остальные 1 839 775 абонентов (79,1% от общей численности бытовых потребителей) потребляли газ в пределах льготного лимита.

С 1 января 2021 года начнет действовать новый льготный лимит в 2200 кубометров, говорится в заявлении. Не использованная в старом году часть лимита в новый год не переходит. Кроме того, некоторые абоненты считают, что если они, несмотря на то что лимит был превышен, пополнят свою смарт-карту 31 декабря 2020 года, а загрузят эту сумму на счетчик уже в новом году, то они получат прирост к льготному лимиту. На самом же деле это не так, предупреждают в ПО. В момент зачисления на карту сумма сразу фиксируется в базе платежей. То есть, если сумма, загруженная на карту после исчерпания лимита, будет использована в любое время нового года, оплата будет вестись из расчета 20 гяпик за каждый кубометр газа. Поэтому абонентам следует обратить внимание на этот момент.

По механико-электронным счетчикам газа отчет о льготном лимите каждый год составляется в первую декаду января. В частности, поскольку первые 4 дня января приходятся на выходные, снятие показателей таких газовых счетчиков может продлиться до 10 января. День снятия показателей является отчетным периодом для абонента, и с этого дня он начинает использовать льготный лимит для нового года. В итоге снятие показателей за прошедший год будет охватывать 365 дней. Если абонент желает более быстрого снятия показателей своего механико-электронного газового счетчика, то, сделав 31 декабря 2020 года или 1 января 2021 года четкое фото показаний своего счетчика, может выслать его на номер WhatsApp (+99477) 3 104 104. При условии, что на фотографии, сделанной мобильным телефоном, будет зафиксирована дата съемки. При загрузке отчетных показателей в базу данных такое фото будет зарегистрировано по указанной на ней дате.

Кроме того, если смарт-картный счетчик был заменен механико-электронным счетчиком, абоненты, заранее загрузившие на смарт-картный счетчик суммы по более низкой ставке в пределах лимита, должны знать, что оставшийся баланс переносится на счет механико-электронных счетчиков не в виде объема природного газа, а в виде оплаты. В отчете по итогам года потребление газа смарт-картным счетчиком по низкому тарифу будет учтено с добавлением показателей нового механико-электронного счетчика.

ПО отмечает, что, согласно распоряжению президента Азербайджана на заседании Тарифного (ценового) совета от 30 апреля 2019 года объем годового потребления природного газа по низкому тарифу (10 гяпик за кубометр) был увеличен с 1 700 кубометров до 2 200 кубометров. После принятия этого решения доля бытовых потребителей природного газа по низким тарифам увеличилась с 70% до 85%.