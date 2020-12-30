Ильхам Алиев министру обороны Турции: «Часть вооруженных армян остаются на освобождённых землях. И они террористы»

«Армянские вооруженные силы периодически нарушают режим прекращения огня, и, к сожалению, у нас есть шехиды и после войны. Могу сказать, что по имеющейся у нас информации, армянские вооруженные формирования, которые все еще есть на некоторых освобожденных землях, не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них нейтрализованы, многие арестованы». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Глава государства подчеркнул, что их нельзя считать военнопленными, они террористы.

«Им была предоставлена возможность. В том числе российские миротворцы подключились к этой работе, им была предоставлена возможность выйти из этих регионов. Те, кто придерживался этого предложения, вышли и были переданы Армении, но часть все еще остается и совершает террористические акты против нас. Тем не менее в целом режим прекращения огня сохраняется, и я считаю, что это положительная сторона заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября», - сказал Ильхам Алиев.