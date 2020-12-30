Ильхам Алиев о строительстве дорог в Шушу и Кельбаджар

«Мы дали клятву перед шехидами, что восстановим эти разрушенные районы. Восстановительные работы уже начались, подписаны первые контракты. Рад, что нашими первыми партнерами вновь стали турецкие компании. Они уже приступили к реализации важных для нас инфраструктурных проектов». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

«В частности, турецкие компании совместно с азербайджанскими компаниями работают на строительстве автомобильной дороги Физули - Шуша. Деятельность турецких компаний уже одобрена во всех других проектах, включая строительство новых дорог, туннелей и другие инфраструктурные проекты в Кельбаджаре. Мы должны скорее вернуть в эти регионы жизнь», - сказал глава Азербайджанского государства.