Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов к отправке первых грузов через Армению

«В настоящее время мы придаем большое значение формированию коридоров через Азербайджан, Армению и Турцию, даны предварительные распоряжения. В ближайшие дни мы начнем строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана, до границы с Арменией, уже готовится технико-экономическое обоснование». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Глава государства подчеркнул, что за короткое время была проложена и дорога от Горадиза до Зангилана.

«Я сам по ней ехал, удобно, можно ехать на высокой скорости. Считаю, что строительство железной дороги займет максимум 2 года. Но наше мнение состоит в том, чтобы не дожидаться этой даты, можно по железной дороге везти грузы до Горадиза, а после – на большегрузных автомобилях. Это важный вопрос, который уже стоит на нашей повестке дня. Считаю и уверен, что мы уже можем отправлять и принимать первые грузы из Азербайджана через Армению и Нахчыван в Турцию и в обратном направлении. Таким образом, будет осуществлено и открытие Нахчыванского коридора, являющегося важной частью подписанного 10 ноября заявления», - сказал президент.