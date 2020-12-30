Коронавирус в Азербайджане: 1 064 случая заражения, 4 127 человек вылечились

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 064 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (накануне - 1 052 человека). В то же время 4 127 пациентов (вчера - 4 067 человек) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров от 31 декабря.



За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 32 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 218 700 случаев заражения коронавирусом, из них 184 422 человека благополучно прошли лечение, 2 641 пациент скончался.

Лечение 31 637 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в Азербайджане проведено 2 195 466 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 219 - за минувшие сутки.