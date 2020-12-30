Ильхам Алиев торопит турецких военных: «Часть армян не хотят сдаваться»

«Наконец, последний вопрос – турецко-российский мониторинговый центр. Азербайджан выполняет свои обязательства и по этому вопросу. Азербайджанская сторона сейчас строит здание для этого центра мониторинга в Агдамском регионе. Этот центр мониторинга будет готов в течение ближайших 10 дней, максимум - две недели». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

«Насколько мне известно, турецкая сторона уже полностью готова начать свою деятельность. Вы, наверное, в контакте и с российской стороной, и чем раньше начнет функционировать Мониторинговый центр, тем лучше. Потому что, несмотря на то, что прошло почти два месяца после войны, все еще есть угрозы, опасности. Неконтролируемые армянские вооруженные формирования действуют на нашей территории, и часть из них не хочет выходить, сдаваться. Поэтому для устранения этой угрозы и обеспечения мира, стабильности в будущем в нашем регионе должен быть в целом Мониторинговый центр. Потому что, к сожалению, некоторые политические силы в Армении живут реваншистскими идеями, открыто заявляют, что в будущем они будут вести войну против Азербайджана, оккупировать азербайджанские земли. Это будет самоубийством для них. Естественно, такие попытки будут пресекаться сразу на месте, но эти угрозы есть. Поэтому в этом регионе должен проводиться мониторинг, контроль, и я уверен, что турецко-российский центр с честью выполнит эту функцию», - сказал президент.